Под Курском главу сельсовета обвиняют в присвоении бюджетных денег

26 Март 2020 2020-03-26T09:43:56+03:00

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В Курской области будут судить бывшую главу муниципального образования одного из сельских советов Желзногорского района. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

Занимая пост главы муниципального образования, она решила завладеть деньгами сельского совета. Она незаконно изготовила решение Собрания депутатов сельсовета о выплате ей единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, сообщили в прокуратуре.

На основании представленного фальсифицированного документа ей выплатили 105 тысяч 537 рублей. Однако после получения суммы она продолжала работать в должности главы муниципального образования еще около шести лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU