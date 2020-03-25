2020-03-25T20:16:54+03:00
Происшествия

Курянка лишилась кошелька с 40 тысячами рублей в магазине

Подозреваемый задержан
Ольга ДАНИЛОВА
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Под подозрение попал житель соседней улицыПод подозрение попал житель соседней улицыФото: Из архива КП.
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В Курске поймали подозреваемого в краже денег у посетительницы магазина. Кошелек с почти сорока тысячами рублей, полученными в качестве предоплаты за продажу автомобиля, курянка потеряла после посещения торгового центра. Пропажу денег она заметила только возле кассы. Полученные оперативниками записи с камеры наблюдения дали возможность определить внешность вора и приступить к его розыску.

Сотрудники уголовного розыска начали отрабатывать ближайшую территорию и установили, что к краже причастен 46-летний житель соседней улицы.

- В магазине он заметил женщину с открытой сумкой и кошельком без присмотра. Пока посетительница увлеклась покупками, забрал его из тележки. К моменту задержания успел потратить часть украденной суммы. В дальнейшем будет обязан возместить все похищенные деньги, - сказали в полиции.

Факт кражи стал основанием для возбуждения уголовного дела. Курянин признан подозреваемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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