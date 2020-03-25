В Курске подростка с приятелем задержали с наркотиками
СК завел уголовное дело против 16-летнего молодого человека и его 21-летнего знакомого. Их подозревают покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Ночью 14 марта полицейские около одной из многоэтажек на проспекте Победы Курска задержали подозреваемых. При личном досмотре у несовершеннолетнего нашли более 85 грамм наркотиков.
- Эти наркотики подозреваемые намеревались незаконно сбыть через «тайники-закладки» в Курске, - сообщили в СК.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU