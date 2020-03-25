2020-03-25T20:02:44+03:00
Происшествия

В Курске подростка с приятелем задержали с наркотиками

Парни собирались сделать закладки, считают в СК
Ольга ДАНИЛОВА
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На курян завели делоНа курян завели делоФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завел уголовное дело против 16-летнего молодого человека и его 21-летнего знакомого. Их подозревают покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Ночью 14 марта полицейские около одной из многоэтажек на проспекте Победы Курска задержали подозреваемых. При личном досмотре у несовершеннолетнего нашли более 85 грамм наркотиков.

- Эти наркотики подозреваемые намеревались незаконно сбыть через «тайники-закладки» в Курске, - сообщили в СК.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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