Курянам запретили жечь костры в лесах

25 Март 2020 2020-03-25T18:47:35+03:00

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В Курской области установилась сухая и ветреная погода, ежедневно фиксируются возгорания сухой травы. Всем курянам, и особенно охотникам, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, сообщили в МЧС региона.

Запрещено:

- разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полутора метра; костер затем должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных для этого местах;

- засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен административный штраф: для граждан - до 3 тысяч рублей; для должностных лиц - до 20 тысяч рублей; для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

О всех возгораниях в лесах необходимо сообщать на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU