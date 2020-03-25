Директор курской строительной фирмы не платил налоги

25 Март 2020 2020-03-25T16:10:58+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Москвы. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налога, подлежащего уплате организацией, совершенном в крупном размере.

Обвиняемый, являясь директором строительной организации, в период с 2014 по 2015 год на заплатил налог на добавленную стоимость в размере более семи миллионов рублей.

В ходе следствия на имущество директора наложили арест на сумму шесть миллионов рублей. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU