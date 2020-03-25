2020-03-25T11:47:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Курске из-за коронавируса: школы переходят на дистанционное обучение

В регионе продолжает действовать карантин из-за коронавируса
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Школьники продолжат обучение онлайн - на образовательных сайтахШкольники продолжат обучение онлайн - на образовательных сайтахФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сейчас курские школьники находятся на каникулах, дистанционные занятия для них будут организованы с 30 марта. Курский институт развития образования уже подготовил для учителей методические рекомендации по реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий, сообщили в администрации региона.

Во всех школах области используются разные образовательные платформы: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

Например, в школе №42 педагоги в своей работе используют сайт «Российской электронной школы». Это масштабный проект, который объединяет интерактивные видеоуроки по всем предметам программ начального, основного и среднего общего образования.

По словам директора школы Натальи Ковтонюк, «Российская электронная школа» обладает существенными преимуществами перед другими образовательными платформами: удобная навигация, грамотная подача материала, разнообразие тренировочных и контрольных заданий.

Кроме того, учителя весь методический материал, а также задания загружают в электронный дневник.

Что касается студентов, то они уже учатся в дистанционном формате.

Напомним, в Курской области пока нет заболевших коронавирусом.

В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области провели 900 тестов на коронавирус
В Курске таксист снял с карты пассажира 40 тысяч рублей
Под Курском перевернулась иномарка
Карантин в Курске из-за коронавируса: школы переходят на дистанционное обучение
Мошенники оформили на курскую пенсионерку огромный кредит
В Курской области купальный сезон откроется 1 июня
Коронавирус в Курске, новости на 25 марта 2020-го: под наблюдением находятся 252 человека
В Курской области при тушении травы погибла женщина
1 апреля в Курской области стартует весенний призыв
В Курской области растет число изолированных по поводу коронавируса
Курск обработают от клещей
Под Курском нашли минометную мину
Курский Роспотребнадзор в связи с коронавирусом ограничивает прием граждан
Карантин в Курске из-за коронавируса: В Пенсионный фонд рекомендуют обращаться дистанционно
В Курске на Дериглазова горела квартира
Курянка семь раз сообщила мошенникам коды и лишилась ста тысяч
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: создан центр мониторинга ситуации в экономике
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
Под Курском отремонтировали мост через реку Сейм
В Курске мужчина в медицинской маске пытался ограбить офис микрокредитования
В Курской области проверяют таксистов
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Курск вошел в десятку городов рейтинга доступности раздельного сбора отходов
В Курской области стартовали полевые работы
В Курской области ОРВИ заболели более 7400 человек
Супружескую пару из СНГ подозревают в сбыте героина в Курске
Руководитель СК проведет прием в Курской области
Коронавирус в Курске, новости на 24 марта 2020-го: под наблюдением находятся 193 человека