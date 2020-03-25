Карантин в Курске из-за коронавируса: школы переходят на дистанционное обучение

25 Март 2020 2020-03-25T11:47:30+03:00

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Сейчас курские школьники находятся на каникулах, дистанционные занятия для них будут организованы с 30 марта. Курский институт развития образования уже подготовил для учителей методические рекомендации по реализации образовательных программ с применением дистанционных технологий, сообщили в администрации региона.

Во всех школах области используются разные образовательные платформы: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

Например, в школе №42 педагоги в своей работе используют сайт «Российской электронной школы». Это масштабный проект, который объединяет интерактивные видеоуроки по всем предметам программ начального, основного и среднего общего образования.

По словам директора школы Натальи Ковтонюк, «Российская электронная школа» обладает существенными преимуществами перед другими образовательными платформами: удобная навигация, грамотная подача материала, разнообразие тренировочных и контрольных заданий.

Кроме того, учителя весь методический материал, а также задания загружают в электронный дневник.

Что касается студентов, то они уже учатся в дистанционном формате.

Напомним, в Курской области пока нет заболевших коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU