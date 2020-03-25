Мошенники оформили на курскую пенсионерку огромный кредит
Пожилой жительнице Железногорска поступил звонок якобы от сотрудников одного из банков. Ей сообщили, что кто-то снимает с ее счета деньги и предложили помочь сохранить сбережения. Мошенники попросили курянку установить на мобильный телефон программу для удаленного управления, а затем авторизоваться в приложении онлайн-банкинга.
С этого момента злоумышленники смогли входить в личный кабинет клиента банка и совершать любые операции. От имени пенсионерки они оформили онлайн-заявку на кредит в сумме 500 тысяч рублей, а после ее одобрения убедили женщину перевести деньги на несколько счетов.
Возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников. Полиция в очередной раз рекомендует курянам не доверять незнакомцам и перепроверять полученную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU