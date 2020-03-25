2020-03-25T11:15:52+03:00
Происшествия

Мошенники оформили на курскую пенсионерку огромный кредит

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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От имени пенсионерки мошенники оформили онлайн-заявку на кредитОт имени пенсионерки мошенники оформили онлайн-заявку на кредитФото: Из архива "КП"
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Пожилой жительнице Железногорска поступил звонок якобы от сотрудников одного из банков. Ей сообщили, что кто-то снимает с ее счета деньги и предложили помочь сохранить сбережения. Мошенники попросили курянку установить на мобильный телефон программу для удаленного управления, а затем авторизоваться в приложении онлайн-банкинга.

С этого момента злоумышленники смогли входить в личный кабинет клиента банка и совершать любые операции. От имени пенсионерки они оформили онлайн-заявку на кредит в сумме 500 тысяч рублей, а после ее одобрения убедили женщину перевести деньги на несколько счетов.

Возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников. Полиция в очередной раз рекомендует курянам не доверять незнакомцам и перепроверять полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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