2020-03-25T11:10:01+03:00
Общество

В Курской области купальный сезон откроется 1 июня

До 27 мая все пляжи должны привести в порядок
Ольга ДАНИЛОВА
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Купальный сезон в регионе стартует по расписаниюКупальный сезон в регионе стартует по расписаниюФото: Светлана ВОЛКОВА
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Традиционно в регионе купальный сезон стартует 1 июня и длится до 31 августа.

Главам муниципальных образований рекомендовано до 10 апреля провести заседания и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде. До 15 апреля руководители муниципалитетов обязаны определить расположение пляжей и представить заявки на проведение их технического освидетельствования. До 27 мая все работы по оборудованию мест отдыха должны быть завершены.

Перед началом купального сезона на базе Учебно-методического центра ГОЧС Курской области пройдет обучение спасателей, которые станут осуществлять дежурство на муниципальных пляжах.

С началом купального сезона также стартует и месячник безопасности на воде. Главное управление МЧС России по Курской области в это время будет следить за наличием на пляжах спасателей, имеющих допуск к спасательным работам на воде, а также патрулировать местах массового отдыха на воде весеной и во время купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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