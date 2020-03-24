2020-03-24T17:56:32+03:00
Политика

1 апреля в Курской области стартует весенний призыв

В армию отправятся более 1300 курян
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курской области 930 уклонистовВ Курской области 930 уклонистовФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 апреля в регионе начинается весенняя призывная кампания. В ряды Вооруженных сил будут призваны 1326 человек.

- В 2019 году задание штаба на осенний призыв составляло 1101 человек. Оно выполнено на 100%. Однако имеются муниципальные образования не выполнившие установленную норму призыва. Это говорит о неэффективной организации работы военными комиссариатами на местах. Необходимо определить меры по обеспечению предстоящего призыва, - сказал глава региона Роман Старовойт.

Положительно отмечена деятельность призывных комиссий города Щигры, Щигровского, Поныровского и Золотухинского районов. Средний показатель явки составил 83,7%.

- Было создано 34 призывных комиссии муниципальных образований. Всего подлежало вызову на заседания призывной комиссии 5785 человек. Прибыло – 4842. Это выше, чем среднеокружной показатель, - сообщил Владимир Родионов, военный комиссар Курской области.

По-прежнему продолжается работа с так называемыми уклонистами. Таких на учете в области 930 человек. Губернатор подчеркнул, что необходимо больше уделять внимание индивидуальной работе с родителями призывников.

Еще одним вопросом стала ситуация, связанная с недостаточным количеством водителей категории «С». В войска направлено 163 призывника, которые приобрели военно-учетную специальность. При этом в прошлом году 161 человек так и не получили водительские удостоверения. Как добавила председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко, в большинстве случаев это связано с тем, что студенты находятся в трудной жизненной ситуации и не могут оплатить госпошлины и пройти медосмотр. Глава региона заявил, что эти вопросы необходимо решать адресно. При необходимости готовы помочь за счет внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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