2020-03-24T17:45:52+03:00
Общество

Курск обработают от клещей

В парках и скверах покосят траву
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты обработают территории лагерей и мест отдыхаСпециалисты обработают территории лагерей и мест отдыхаФото: Из архива "КП"
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Комитет городского хозяйства начал работу по подготовке к проведению комплекса мер по защите населения от укусов клещей. В этом году году предусмотрена акарицидная обработка детских оздоровительных лагерей и мест отдыха населения на территориях общей площадью 40 га.

Обработку проведут три раза в течение летнего оздоровительного сезона на территориях санатория - профилактория «Маяк», оздоровительного лагеря «им. З. Космодемьянской», детского оздоровительного центра «им. У. Громовой», санатория «Соловьиные зори», детского лагеря «им. Ю. Гагарина», спортивно-оздоровительного центра «им. В. Терешковой», школы-интерната № 2, баз отдыха «Олимпиец», «Орленок», «Цветов лес».

В парках и скверах города семь раз покосят траву на площади 38 га. Общественные пляжи за сезон обработают два раза.

За обеспечение санитарного порядка во дворах многоэтажных домов отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья. О безопасности на дачном участке или подворье должны позаботиться сами хозяева: не допускать зарослей травы и не оставлять опавшую листву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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