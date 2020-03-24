Под Курском нашли минометную мину

24 Март 2020 2020-03-24T17:24:13+03:00

Снаряд вывезли на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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24 марта в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной Войны в селе Куськино Мантуровского района. На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли минометную мину калибром 50 мм. Снаряд вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU