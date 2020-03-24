2020-03-24T15:23:36+03:00
Происшествия

Курянка семь раз сообщила мошенникам коды и лишилась ста тысяч

Граждане продолжают попадать на уловки лже-банковских работников
Яна ШЕЛЕСТ
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Придя в банк, курянин понял, что лишился 98 тысяч рублейПридя в банк, курянин понял, что лишился 98 тысяч рублей
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В Курской области продолжают орудовать лже-банковские работники. Люди, представляющиеся сотрудниками службы безопасности банков, звонят гражданам ежедневно. Несмотря на регулярные предупреждения о действиях мошенников, куряне продолжают сообщать неизвестным лицам свои банковские данные.

47-летний житель Курска «повелся» на звонок о том, что его кабинет онлайн банкинга взломан. Мужчина сам продиктовал номер карты и все коды, которые преступники использовали для снятия средств. Придя в банк, курянин понял, что лишился 98 тысяч рублей.

44-летнюю курянку лже-банковские работники напугали тем, что неизвестные пытаются взять на ее имя кредит. Встревоженная курянка сама прочитала мошенникам семь смэсок с кодами подтверждения. На предупреждение в сообщениях о том, что эти данные нельзя передавать кому-либо, внимания она не обратила. Как только кредит в 99 тысяч рублей был оформлен и деньги переведены на сторонний счет, собеседник прервал разговор.

Все потерпевшие знали о том, как действуют мошенники из СМИ, но посчитали, что такого с ними случиться не может. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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