Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: создан центр мониторинга ситуации в экономике

24 Март 2020 2020-03-24T15:25:07+03:00

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В Курской области сейчас действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. А в Управлении ФНС России по Курской области как одна из мер создан ситуационный центр для оперативного мониторинга ситуации в экономике. Его основная задача - мониторинг информации, в том числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в администрации региона.

Специалисты центра организуют также информационный обмен с региональными органами власти, муниципальными образованиями, бизнес-сообществом и органами федерального казначейства по экономической и социальной ситуации, а также по вопросам поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации.

В подведомственных инспекциях также организованы ситуационные центры ФНС России.

В УФНС России по Курской области можно направить информацию по телефонам:

+7 (4712)52-13-22 – заместитель руководителя ситуационного центра ФНС России по Курской области, начальник аналитического отдела Александр Валерьевич Коротков;

+7 (4712)52-14-03 – ведущий специалист-эксперт Надежда Николаевна Абушкевич.

Обратиться в ситуационный центр при УФНС России по Курской области можно также по адресу электронной почты: r4600@nalog.ru с пометкой в теме письма «В ситуационный центр».

Ранее КП сообщала, что театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

В Курской области пока нет заболевших коронавирусом.

В связи с коронавирусом пожилые куряне могут заказать продукты на дом. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

Власти из-за коронавируса окажут дополнительную поддержку малому бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU