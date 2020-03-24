Под Курском отремонтировали мост через реку Сейм

24 Март 2020 2020-03-24T14:24:25+03:00

Стоимость работ составила более 23 миллионов рублей Фото: Из архива КП.

Он соединяет село Кривец с поселком Мантурово

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Протяженность объекта – около 90 метров. Стоимость работ составила более 23 миллионов рублей. Мост соединяет село Кривец с поселком Мантурово.

В ходе ремонта дорожники заменили крайние балки, провели устройство водоотвода, ограждений и перил, выполнили укладку выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона.

- Работы велись в рамках реализации государственной региональной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», - пояснили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU