Под Курском отремонтировали мост через реку Сейм
Он соединяет село Кривец с поселком Мантурово
Стоимость работ составила более 23 миллионов рублейФото: Из архива КП.
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Протяженность объекта – около 90 метров. Стоимость работ составила более 23 миллионов рублей. Мост соединяет село Кривец с поселком Мантурово.
В ходе ремонта дорожники заменили крайние балки, провели устройство водоотвода, ограждений и перил, выполнили укладку выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона.
- Работы велись в рамках реализации государственной региональной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», - пояснили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU