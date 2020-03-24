2020-03-24T14:19:41+03:00
Происшествия

В Курске мужчина в медицинской маске пытался ограбить офис микрокредитования

Получив отказ, он убежал
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемого задержалиПодозреваемого задержалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Сеймского отдела полиции Курска задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Фигурант, скрывая лицо под медицинской маской, вошел в павильон микрокредитной организации на проспекте Ленинского комсомола. Угрожая сотруднице ножом, стал требовать деньги, но, получив отказ, сразу убежал.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий его личность и местонахождение установили оперативники. В качестве вещественных доказательств были изъяты нож и одежда. Подозреваемый признался, что долго решался на преступление и совершил его, испытывая финансовые трудности, - рассказали в полиции.

Несмотря на то, что мужчина ушел без денег, его действия квалифицируются законом, как разбойное нападение. В качестве меры пресечения для него выбрано содержание под стражей. За разбой с применением оружия курянину грозит тюремное заключение на срок до десяти лет, добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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