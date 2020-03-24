В Курске мужчина в медицинской маске пытался ограбить офис микрокредитования
Сотрудники Сеймского отдела полиции Курска задержали мужчину, подозреваемого в разбое. Фигурант, скрывая лицо под медицинской маской, вошел в павильон микрокредитной организации на проспекте Ленинского комсомола. Угрожая сотруднице ножом, стал требовать деньги, но, получив отказ, сразу убежал.
- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий его личность и местонахождение установили оперативники. В качестве вещественных доказательств были изъяты нож и одежда. Подозреваемый признался, что долго решался на преступление и совершил его, испытывая финансовые трудности, - рассказали в полиции.
Несмотря на то, что мужчина ушел без денег, его действия квалифицируются законом, как разбойное нападение. В качестве меры пресечения для него выбрано содержание под стражей. За разбой с применением оружия курянину грозит тюремное заключение на срок до десяти лет, добавили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU