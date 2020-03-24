Курск вошел в десятку городов рейтинга доступности раздельного сбора отходов

24 Март 2020 2020-03-24T12:02:35+03:00

В Курске установлено 383 контейнера для пластика и бумаги Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Исследование о степени доступности раздельного сбора мусора провели специалисты Greenpeace. Они оценили показатели 165 российских городов с населением от ста тысяч человек.

Курск вошел в десятку лучших областных центров с численностью населения от 250 до 500 тысяч жителей и разделил восьмую строчку с Тамбовом.

В основу анализа легли следующие показатели: количество мест, оборудованных баками для раздельного сбора; соотношение числа жителей и стационарных мест сбора вторсырья; наличие контейнеров раздельного сбора отходов, доступных для населения города круглосуточно.

- В Курске установлено 383 контейнера для пластика и бумаги. В крупных сетевых магазинах организован сбор отработанных батареек. Кроме того, ООО «РеПолимер» принимает пластик, ООО «Курсктарапереработка» - стеклотару, бутылки, банки в любом виде, сортированные по цвету, - рассказал председатель комитета ЖКХ И ТЭК Курской области Алексей Дедов.

В планах на 2020 год увеличение числа контейнеров для раздельного сбора мусора. Рассматривается и возможность внедрения автоматизированной системы для вторичной тары. Она позволит собирать пластиковые и стеклянные бутылки в местах высокой проходимости.

В городе могут появиться и умные остановки. Они предоставят возможность пассажирам во время ожидания общественного транспорта сдать пластиковую или алюминиевую тару и получить бонус для оплаты проезда на карточки транспортной системы; например, оплатить проезд.

Подобные новшества будут введены в случае признания их целесообразности. Применение этих технологий на первоначальном этапе планируется организовать в Курске, а затем при получении положительных результатов и в других крупных населенных пунктах нашей области. Предложение сегодня находится на стадии обсуждения, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU