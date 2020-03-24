2020-03-24T11:47:51+03:00
Экономика

В Курской области стартовали полевые работы

В 18 районах начался сев яровых
Яна ШЕЛЕСТ
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В ближайшее дни весеннему севу приступят во всех районах областиВ ближайшее дни весеннему севу приступят во всех районах областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 18 районах Курской области приступили к севу ранних яровых зерновых и однолетних трав. По состоянию на 23 марта в регионе уже засеяли порядка 22 тысяч гектаров. Из них свыше 18 тысяч гектаров – зерновыми культурами, или 5% от плана, и 3,5 тысяч гектаров - однолетними травами, или 28% от плана.

В ближайшее дни весеннему севу приступят во всех районах области. Сельхозработники уже провели первую весеннюю подкормку озимых культур и многолетних трав. Завершается подкормка озимого рапса, проводится боронование зяби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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