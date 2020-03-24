В Курской области ОРВИ заболели более 7400 человек

24 Март 2020 2020-03-24T11:39:04+03:00

Консультацию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа также можно получить по телефонам «горячей линии» Фото: Из архива "КП"

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С 16 по 23 марта на территории Курской области зарегистрировано 7406 случаев гриппа и ОРВИ (69,2 на 10 тыс. населения). Это ниже эпидемического порога на 16%.

74,5 процентов заболевших – это дети. Превышения эпидемического порога не зафиксировано ни в одной возрастной группе. Ситуацию контролирует региональное Управления Роспотребнадзора.

В целях предупреждения заражения ОРВИ и гриппом специалисты рекомендуют:

• ограничить посещение мест массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми;

• соблюдать меры личной профилактики, тщательно мыть руки, использовать антисептики (салфетки, спреи др.), пользоваться медицинскими масками в общественных местах;

• поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях;

• регулярно проветривать помещения и проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

При первых симптомах заболевания обращайтесь за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Консультацию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа также можно получить по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области в рабочие дни по телефону (4712) 58-71-86.

ИСТОЧНИК KP.RU