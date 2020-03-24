Супружескую пару из СНГ подозревают в сбыте героина в Курске

24 Март 2020 2020-03-24T11:40:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области задержали 29-летнего мужчину и его 37-летнюю сожительницу – уроженцев одной из среднеазиатских стран. Их подозревают в сбыте крупной партии героина через тайники-закладки.

- Они приехали в Курск специально для распространения наркотиков. Жили на съемной квартире, где фасовали запрещенные вещества по разовым дозам, - рассказали в полиции.

Тайники-закладки делали в ночное время в частном секторе областного центра.

Пару задержали с поличным. У них изъяли готовый к распространению героин. На арендуемой квартире обнаружили приспособления для расфасовки наркотиков, а также нерасфасованные запрещенные вещества. Все сделанные ими за несколько дней тайники-закладки изъяты.

Общий объем изъятых наркотиков составил около 100 граммов, что является крупным ущербом, добавили в УМВД.

При задержании подозреваемые отказались от медицинского освидетельствования. Изъятые наркотики направлены на экспертизу.

Пара арестована и до окончания следствия будет находиться в следственном изоляторе. Против них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU