Руководитель СК проведет прием в Курской области
26 марта с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием в Солнцевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Курской области адресу: Курская область, поселок Солнцево, ул. Ленина, д. 35 «а».
Телефон для справок и предварительной записи (471-54) 2-27-12.
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, сказали в ведомстве.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU