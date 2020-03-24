Руководитель СК проведет прием в Курской области

24 Март 2020 2020-03-24T10:52:56+03:00

При себе нужно иметь паспорт Фото: Из архива КП.

Записаться можно по телефону

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26 марта с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием в Солнцевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Курской области адресу: Курская область, поселок Солнцево, ул. Ленина, д. 35 «а».

Телефон для справок и предварительной записи (471-54) 2-27-12.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, сказали в ведомстве.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU