В Курске реконструируют мемориал

23 Март 2020 2020-03-23T21:04:39+03:00

Захоронения приведут в порядок, укрепят на фундаменте гранитное обрамление

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В Курске ведется подготовка технического задания на ремонтные работы на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны. Уже сформирован пакет документов на ремонт 90 могил, расположенных на территории «Офицерского кладбища».

Захоронения приведут в порядок, укрепят на фундаменте гранитное обрамление. Отремонтируют пандусы и плитку. Все работы планируют завершить в мае.

В месте захоронения членов экипажа АПРК «Курск» устранят просадку покрытия из тротуарной плитки и дефекты гранитных элементов надгробий и постамента памятного знака.

ИСТОЧНИК KP.RU