В Курске реконструируют мемориал
Захоронения приведут в порядок
Захоронения приведут в порядок, укрепят на фундаменте гранитное обрамление
Изменить размер текста:
В Курске ведется подготовка технического задания на ремонтные работы на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны. Уже сформирован пакет документов на ремонт 90 могил, расположенных на территории «Офицерского кладбища».
Захоронения приведут в порядок, укрепят на фундаменте гранитное обрамление. Отремонтируют пандусы и плитку. Все работы планируют завершить в мае.
В месте захоронения членов экипажа АПРК «Курск» устранят просадку покрытия из тротуарной плитки и дефекты гранитных элементов надгробий и постамента памятного знака.
ИСТОЧНИК KP.RU