2020-03-23T17:03:52+03:00
Происшествия

Курянину ограничили свободу за использование фальшивых водительских прав

Подделку он купил еще семь лет назад
Ольга ДАНИЛОВА
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По поддельным правам курянин ездил целых шесть летПо поддельным правам курянин ездил целых шесть летФото: Светлана ВОЛКОВА
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Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу против жителя Курска, который признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

Как установлено в суде, в декабре 2013 года мужчина через Интернет купил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В, С». За фальсифицированные права он заплатил 30 тысяч рублей.

То, что водительское удостоверение поддельное, обнаружил сотрудник ГИБДД при проверке документов лишь в октябре 2019 года.

Суд дал курянину восемь месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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