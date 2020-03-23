В Курской области продавали поддельные полисы ОСАГО

23 Март 2020 2020-03-23T16:47:22+03:00

Объявления о продаже появились в интернет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, на которых размещена информация о продаже поддельных полисов ОСАГО. Всем желающим предлагали приобрести фальсифицированные бланки этих полисов без документов, установленных законодательством.

- Прокурор Октябрьского района направил в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре региона.

Требования прокурора удовлетворены полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU