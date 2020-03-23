2020-03-23T16:47:22+03:00
Происшествия

В Курской области продавали поддельные полисы ОСАГО

Информацию о продаже фальшивок суд признал незаконной
Ольга ДАНИЛОВА
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Объявления о продаже появились в интернетОбъявления о продаже появились в интернетФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Октябрьского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, на которых размещена информация о продаже поддельных полисов ОСАГО. Всем желающим предлагали приобрести фальсифицированные бланки этих полисов без документов, установленных законодательством.

- Прокурор Октябрьского района направил в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре региона.

Требования прокурора удовлетворены полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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