В Курской области продавали поддельные полисы ОСАГО
Информацию о продаже фальшивок суд признал незаконной
Объявления о продаже появились в интернетФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Октябрьского района во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, на которых размещена информация о продаже поддельных полисов ОСАГО. Всем желающим предлагали приобрести фальсифицированные бланки этих полисов без документов, установленных законодательством.
- Прокурор Октябрьского района направил в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре региона.
Требования прокурора удовлетворены полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU