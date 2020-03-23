2020-03-23T15:12:25+03:00
Происшествия

Курянка прикарманила бижутерию, решив, что это драгоценности

Девушки собиралась сдать краденые украшения в ломбард
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция задержала подозреваемуюПолиция задержала подозреваемуюФото: Из архива КП.
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В Курске задержали девушку, похитившую у знакомой бижутерию, приняв ее за драгоценности. Потерпевшая лишилась украшений, пригласив компанию друзей в гости, в том числе тех, кого хозяйка видела впервые. Одна из гостей смогла незаметно пройти в комнату хозяйки, где из шкафа похитила вещи и нашла шкатулку с бижутерией. Посчитав, что это драгоценные изделия, она спрятала их у себя карманах. После спешно засобиралась домой и покинула квартиру.

- Беспорядок в комнате и пропажу девушка обнаружила после того, как проводила всех гостей и сразу обратилась в полицию. Предполагаемую злоумышленницу задержали на утро, когда та с похищенной бижутерией направлялась в ломбард. Тогда ей и сообщили, что украденные изделия не имеют большой ценности и не являются драгоценностями. В дальнейшем она выдала и присвоенные вещи, которые уже возвращены владелице, - сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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