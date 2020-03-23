2020-03-23T14:40:57+03:00
Происшествия

Молодая курянка украла у пенсионера 20 тысяч рублей

Девушка перевела деньги через банковское онлайн-приложение
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Девушка обещала возместить украденную сумму в ближайшее времяДевушка обещала возместить украденную сумму в ближайшее времяФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

22-летняя курянка пришла к соседу с просьбой одолжить садовый инвентарь. Когда хозяин отлучился, она нашла мобильный телефон без пароля и зашла в банковское онлайн-приложение. Увидев крупную сумму, девушка перевела на свой счет более 20 тысяч рублей. Все сообщения о перечислениях она удалила.

Мужчина картой пользовался редко, и пропажу денег обнаружил только через месяц. Пенсионер обратился в полицию. Оперативники получили выписку из банка и поняли, что речь о преступлении.

В тот же день девушку, причастную к хищению, доставили в отдел. Курянка во всем созналась. Возбуждено уголовное дело. Девушка обещала возместить украденную сумму в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянка прикарманила бижутерию, решив, что это драгоценности
Молодая курянка украла у пенсионера 20 тысяч рублей
В Курске снесут аварийное здание за кинотеатром «Ассоль»
В Курске водителю, по вине которого пострадал пассажир такси, дали срок
В Курске вынесли приговор ремонтникам-мошенникам
Коронавирус в Курске, новости на 23 марта 2020 года: с наблюдения снят 81 человек
В Курске водитель «пазика» сбил пешехода и уехал
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "В ДТП, от туберкулеза, пневмонии погибает больше людей"
В Курске пьяный водитель ВАЗа покалечил 52-летнего мужчину
В Курской области открыли горячую линию по вопросам дистанционной выдачи больничных
В Курске разыскивают пса с раной от петарды
В Курской области участились случаи возгорания сухой травы
Под Курском сгорел деревянный дом
В Курске на улице Садовой убрали стихийную свалку
Курянам, нарушающим режим самоизоляции по коронавиурсу, грозит штраф
В Курской области из-за угрозы коронавируса усилили дезинфекцию общественного транспорта
В Курске продолжают мониторить торговые сети
Курские спасатели вызволили из огня мужчину
Штормовое предупреждение: в Курской области ожидается мокрый снег и сильный ветер
Под Курском погиб молодой мотоциклист
Карантин в Курске из-за коронавируса: в детсадах ввели свободное посещение
Росгвардия обращает внимание курян на соблюдение правил охоты
В Курской области стартует «Георгиевский сбор»
Коронавирус в Курске: в обладминистрации приостановлен личный прием граждан
Курянин отдал мошеннику 261 тысячу рублей, надеясь купить дешево топливо
В Курске подростки за месяц совершили десяток автокраж
Карантин в Курске из-за короновируса: ФСС разъяснил, как получить больничный дистанционно
Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом
В Курской области посадят "Сад памяти"