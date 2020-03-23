Молодая курянка украла у пенсионера 20 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T14:40:57+03:00

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22-летняя курянка пришла к соседу с просьбой одолжить садовый инвентарь. Когда хозяин отлучился, она нашла мобильный телефон без пароля и зашла в банковское онлайн-приложение. Увидев крупную сумму, девушка перевела на свой счет более 20 тысяч рублей. Все сообщения о перечислениях она удалила.

Мужчина картой пользовался редко, и пропажу денег обнаружил только через месяц. Пенсионер обратился в полицию. Оперативники получили выписку из банка и поняли, что речь о преступлении.

В тот же день девушку, причастную к хищению, доставили в отдел. Курянка во всем созналась. Возбуждено уголовное дело. Девушка обещала возместить украденную сумму в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU