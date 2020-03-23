В Курске снесут аварийное здание за кинотеатром «Ассоль»

23 Март 2020 2020-03-23T14:31:17+03:00

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Аварийное строение из красного кирпича, расположенное за кинотеатром «Ассоль», демонтируют в ближайшее время. Раньше здесь находился детский городок, потом постройка разрушилась и стала опасной для курян, которые проживают в близлежащих дворах.

Аварийное строение является муниципальной собственность, было принято решение снести его. За снос проголосовали и жители, они считают, что здесь должен быть установлен современный детский городок.

ИСТОЧНИК KP.RU