В Курске снесут аварийное здание за кинотеатром «Ассоль»
Решение приняли в городской администрации
Решение приняли в городской администрацииФото: Из архива "КП"
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Аварийное строение из красного кирпича, расположенное за кинотеатром «Ассоль», демонтируют в ближайшее время. Раньше здесь находился детский городок, потом постройка разрушилась и стала опасной для курян, которые проживают в близлежащих дворах.
Аварийное строение является муниципальной собственность, было принято решение снести его. За снос проголосовали и жители, они считают, что здесь должен быть установлен современный детский городок.
ИСТОЧНИК KP.RU