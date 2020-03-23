В Курске водителю, по вине которого пострадал пассажир такси, дали срок

23 Март 2020 2020-03-23T14:26:09+03:00

ДТП произошло более года назад на улице Энгельса

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Промышленный районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Курска. Его признали виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Вечером 11 февраля 2019 водитель автомобиля ВАЗ 2114 ехал по улице Энгельса со скоростью не менее 97,3 км/ч. В это же время на запрещающий сигнал светофора в районе остановки «Соловьиная роща» остановился автомобиль такси, в котором на заднем сиденье был 52-летний пассажир. Пьяный водитель ВАЗа не обратил внимания на стоявший впереди него автомобиль такси и врезался в него сзади.

В результате аварии пассажир такси получил серьезные травмы.

Суд дал мужчине год и семь месяцев колонии-поселения. А также лишил его права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта. С виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда - 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU