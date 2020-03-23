В Курске вынесли приговор ремонтникам-мошенникам

23 Март 2020 2020-03-23T14:03:07+03:00

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Ленинский районный суд Курска вынес приговор двум жителям Курска. Они признаны виновными в мошенничестве.

Свою преступную деятельность они начали в августе 2016 года. Мужчины разместили в сети Интернет объявления о выполнении отделочных, сантехнических и ремонтных работ в квартирах и частных домах, фактически не собираясь выполнять такие работы, сказали в прокуратуре.

- Получив заказ, злоумышленники выезжали на предполагаемый объект, где создавали видимость намерения оказать ту или иную услугу: осматривали помещения, делали замеры, составляли договор. При этом в договоре указывались сжатые сроки выполнения работ и стоимость, которая была значительно ниже, чем у других подрядчиков. Лжестроители получали от заказчиков предоплату якобы для покупки материалов и после этого скрывались, - добавили в ведомстве.

Таким способом с августа 2016 года по январь 2017 года им удалось обмануть 15 человек на общую сумму 370 тысяч рублей.

Одному из подсудимых дали пять лет исправительной колонии общего режима. Его соучастнику предстоит отбыть по есть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU