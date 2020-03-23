2020-03-23T14:03:07+03:00
Происшествия

В Курске вынесли приговор ремонтникам-мошенникам

Они обманули 15 человек
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мошенники незаконно собрали 370 тысяч рублейМошенники незаконно собрали 370 тысяч рублейФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Курска вынес приговор двум жителям Курска. Они признаны виновными в мошенничестве.

Свою преступную деятельность они начали в августе 2016 года. Мужчины разместили в сети Интернет объявления о выполнении отделочных, сантехнических и ремонтных работ в квартирах и частных домах, фактически не собираясь выполнять такие работы, сказали в прокуратуре.

- Получив заказ, злоумышленники выезжали на предполагаемый объект, где создавали видимость намерения оказать ту или иную услугу: осматривали помещения, делали замеры, составляли договор. При этом в договоре указывались сжатые сроки выполнения работ и стоимость, которая была значительно ниже, чем у других подрядчиков. Лжестроители получали от заказчиков предоплату якобы для покупки материалов и после этого скрывались, - добавили в ведомстве.

Таким способом с августа 2016 года по январь 2017 года им удалось обмануть 15 человек на общую сумму 370 тысяч рублей.

Одному из подсудимых дали пять лет исправительной колонии общего режима. Его соучастнику предстоит отбыть по есть с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянка прикарманила бижутерию, решив, что это драгоценности
Молодая курянка украла у пенсионера 20 тысяч рублей
В Курске снесут аварийное здание за кинотеатром «Ассоль»
В Курске водителю, по вине которого пострадал пассажир такси, дали срок
В Курске вынесли приговор ремонтникам-мошенникам
Коронавирус в Курске, новости на 23 марта 2020 года: с наблюдения снят 81 человек
В Курске водитель «пазика» сбил пешехода и уехал
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "В ДТП, от туберкулеза, пневмонии погибает больше людей"
В Курске пьяный водитель ВАЗа покалечил 52-летнего мужчину
В Курской области открыли горячую линию по вопросам дистанционной выдачи больничных
В Курске разыскивают пса с раной от петарды
В Курской области участились случаи возгорания сухой травы
Под Курском сгорел деревянный дом
В Курске на улице Садовой убрали стихийную свалку
Курянам, нарушающим режим самоизоляции по коронавиурсу, грозит штраф
В Курской области из-за угрозы коронавируса усилили дезинфекцию общественного транспорта
В Курске продолжают мониторить торговые сети
Курские спасатели вызволили из огня мужчину
Штормовое предупреждение: в Курской области ожидается мокрый снег и сильный ветер
Под Курском погиб молодой мотоциклист
Карантин в Курске из-за коронавируса: в детсадах ввели свободное посещение
Росгвардия обращает внимание курян на соблюдение правил охоты
В Курской области стартует «Георгиевский сбор»
Коронавирус в Курске: в обладминистрации приостановлен личный прием граждан
Курянин отдал мошеннику 261 тысячу рублей, надеясь купить дешево топливо
В Курске подростки за месяц совершили десяток автокраж
Карантин в Курске из-за короновируса: ФСС разъяснил, как получить больничный дистанционно
Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом
В Курской области посадят "Сад памяти"