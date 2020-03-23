Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "В ДТП, от туберкулеза, пневмонии погибает больше людей"

23 Март 2020 2020-03-23T12:55:23+03:00

Изменить размер текста: A A

КП уже сообщала, что в комитете здравоохранения Курской области открыта горячая линия по вопросам централизованного обеспечения дистанционной выдачи и оформления электронных листков нетрудоспособности.

Напомним, правоохранители должны следить за соблюдением режима изоляции. За его нарушение грозит административная ответственность: для граждан - штраф от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 2000 до 4000 рублей.

В понедельник, 23 марта, во время оперативного заседания администрации Курской области губернатор региона Роман Старовойт выразил свое мнение по поводу сложившейся ситуации:

- Вирус опасен неизвестностью. Это и пугает людей. По статистике каждый день в ДТП, от туберкулеза, пневмонии погибает намного больше людей. Нужно своевременно информировать население о короновирусе, предоставлять полную и достоверную информацию.

Пока в Курской области не выявлено больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU