В Курске пьяный водитель ВАЗа покалечил 52-летнего мужчину

23 Март 2020 2020-03-23T12:06:30+03:00

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Курска. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, что повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

11 февраля 2019 года он в пьяном виде за рулем автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Ленина в Курске, со скоростью не менее 97,3 км/ч. В это же время на запрещающий сигнал светофора в районе остановки «Соловьиная роща» остановился автомобиль такси, в котором на заднем сиденье находился 52-летний пассажир. Водитель ВАЗа врезался в такси сзади. Пассажир получил серьезные травмы.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также виновника ДТП лишили права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU