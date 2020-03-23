В Курске разыскивают пса с раной от петарды
В Курске волонтеры вот уже четвертые сутки разыскивают пса Мишу, который сбежал от хозяев в Северо-Западном микрорайоне. Судьба у Мишки тяжелая - волонтеры когда-то обнаружили его в ужасающем состоянии - с раной от петарды. Подобрали, вылечили, даже нашли хозяев и теплый дом.
Но буквально на следующий день,19 марта, пес сбежал от новых хозяев. Его отчаянно ищут, опасаясь, что с доброй собакой может что-то случиться.
В соцсетях добровольцы бросили клич к курянам:
"Друзья, срочно!
Всех, кто может помочь, призываем на помощь!!!
Вчера мы отдали нашего любимчика Мишу в новый дом, а сегодня он убежал! Объявляем поиск Михаила. 6 Каштановый переулок, это район Северо Запад. Он мог убежать по направлению к Мокве и в сторону проспекта Плевицкой.
Пожалуйста, помогите нам найти нашего Мишеньку. Это тот пес из Прямицыно с раной от петарды. Очень добрый, очень ласковый и доверчивый."
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ИСТОЧНИК KP.RU