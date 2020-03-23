В Курске разыскивают пса с раной от петарды

23 Март 2020 2020-03-23T11:08:19+03:00

Всех, кто видел собаку, просят связаться с волонтерами Фото: СОЦСЕТИ

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В Курске волонтеры вот уже четвертые сутки разыскивают пса Мишу, который сбежал от хозяев в Северо-Западном микрорайоне. Судьба у Мишки тяжелая - волонтеры когда-то обнаружили его в ужасающем состоянии - с раной от петарды. Подобрали, вылечили, даже нашли хозяев и теплый дом.

Но буквально на следующий день,19 марта, пес сбежал от новых хозяев. Его отчаянно ищут, опасаясь, что с доброй собакой может что-то случиться.

В соцсетях добровольцы бросили клич к курянам:

"Друзья, срочно!

Всех, кто может помочь, призываем на помощь!!!

Вчера мы отдали нашего любимчика Мишу в новый дом, а сегодня он убежал! Объявляем поиск Михаила. 6 Каштановый переулок, это район Северо Запад. Он мог убежать по направлению к Мокве и в сторону проспекта Плевицкой.

Пожалуйста, помогите нам найти нашего Мишеньку. Это тот пес из Прямицыно с раной от петарды. Очень добрый, очень ласковый и доверчивый."

Телефоны для связи:

+7 919 134-64-78 Екатерина

8 951 083-91-30 Анна

ИСТОЧНИК KP.RU