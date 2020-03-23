В Курской области участились случаи возгорания сухой травы

23 Март 2020 2020-03-23T09:52:38+03:00

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В последние несколько дней ежедневно огнеборцы десятки раз выезжали на случаи возгораний травы. Многочисленные возгорания регистрировались практически во всех муниципальных образованиях, сообщили в МЧС региона.

Зачастую огонь удавалось ликвидировать силами добровольных пожарных подразделений.

Действенная мера борьбы с многочисленными палами – контролируемые отжиги. Руководители муниципальных образований ежедневно подают более 200 таких заявок. Однако, стоит помнить о том, что такую работу необходимо проводить в условиях безветренной погоды. Из-за сильного ветра в регионе от отжигов необходимо отказаться во избежание происшествий, связанных с перебросом огня на жилые дома, хозпостройки.

Кстати, контролируемый отжиг тоже нужно проводить с соблюдением определенных требований: на расстоянии не менее 50 метров от зданий, с предварительным проведением опашки и под строгим контролем ответственных должностных лиц с первичными средствами пожаротушения. Заявка о планируемом отжиге заблаговременно предоставляется в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU