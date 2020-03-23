Под Курском сгорел деревянный дом

23 Март 2020 2020-03-23T09:25:15+03:00

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23 марта в 00:35 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне 1-я Косторная, на улице Луговой в Большесолдатском районе.

На место происшествия выехали огнеборцы опорного пункта деревни Ефросимовка, ПСЧ № 22 Б. Солдатского района, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 00:39, ликвидировали полностью - в 00:42. Деревянный дом сгорел почти полностью.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU