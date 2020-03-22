2020-03-22T10:11:58+03:00
Общество

В Курске на улице Садовой убрали стихийную свалку

Горожане следом сообщили о других проблемных местах
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: https://vk.com/kurskpressaфото: https://vk.com/kurskpressa
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В Курске убрали стихийную свалку на улице Садовой. Это произошло после того, как жители дома №42 обратились на личную страницу главы города Виктора Карамышева и попросили решить проблему с мусором. Как сообщают в мэрии, сотрудники комитета ЖКХ Курска, администрации Центрального округа и Спецавтобазы провели субботник и ликвидировали свалку.

Однако горожане тут же успели указать на другие проблемные места. Например, написали о куче мусора за остановкой «Река Сейм»:

«Несознательные отдыхающие на реке и в банях вдоль реки безнаказанно бросают пакеты с продуктами своей жизнедеятельности в овраг. Никто не штрафует, не убирает, не следит за порядком».

Еще одно сообщение: «Центральный округ. На протяжении всей улицы Малиновая, по обе стороны проезжей части свалка. Также улица Нижняя Луговая: на территории заброшенного участка (за домом) огромная свалка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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