Курские спасатели вызволили из огня мужчину

21 Март 2020 2020-03-21T16:02:01+03:00

Огонь тушили 14 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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21 марта около половины девятого утра во Льгове на улице Фрунзе загорелся деревянный дом. На место ЧП приехали пожарные, полиция, медики скорой помощи и работники газовой службы.

Возгорание локализовали в 08:39, ликвидировали полностью - в 08:44. В доме размером 7 на 8 метров в одной из комнат сгорели постельные принадлежности, огонь закоптил стены. Пожарные спасли 35-летнего мужчину.

Огонь тушили 14 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU