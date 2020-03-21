Штормовое предупреждение: в Курской области ожидается мокрый снег и сильный ветер

21 Март 2020 2020-03-21T14:40:06+03:00

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С вечера 21 марта и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Местами налипание мокрого снега. Ветер восточной четверти 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4….+1 ºС, днем -1…+ 4 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU