Под Курском погиб молодой мотоциклист

21 Март 2020 2020-03-21T14:00:09+03:00

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21 марта около семи часов утра 24-летний мотоциклист ехал по автодороге Щигры – Защитное в Щигровском районе. На 18 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU