2020-03-20T19:30:58+03:00
Победа

В Курской области стартует «Георгиевский сбор»

Его участниками в этом году станут все желающие
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В рамках «Георгиевского сбора» пройдет множество мероприятийВ рамках «Георгиевского сбора» пройдет множество мероприятийФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Проект «Георгиевский сбор» существует в регионе уже более восьми лет. С этого года его участниками могут стать не только кадеты, но и желающие; все смогут предложить свои идеи и проекты.

В рамках «Георгиевского сбора» пройдет множество мероприятий: вальс Победы в парке «Бородино», «Искорки победного салюта» в дошкольных образовательных учреждениях, для курских школьников планируется написание письма в 1945-й год.

В этом году курян ожидают также ставшие традиционными акции «Георгиевская ленточка». Подготовлены и новшества: к майским праздникам улицы города украсят скамейки с надписью: «Вы можете здесь присесть благодаря Победе в 1945 году».

Завершится проект «Георгиевский сбор» 6 мая крестным ходом и молебном в храме святого Георгия Победоносца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Курске из-за коронавируса: в детсадах ввели свободное посещение
Росгвардия обращает внимание курян на соблюдение правил охоты
В Курской области стартует «Георгиевский сбор»
Коронавирус в Курске: в обладминистрации приостановлен личный прием граждан
Курянин отдал мошеннику 261 тысячу рублей, надеясь купить дешево топливо
В Курске подростки за месяц совершили десяток автокраж
Карантин в Курске из-за короновируса: ФСС разъяснил, как получить больничный дистанционно
Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом
В Курской области посадят "Сад памяти"
В Курске демонтировали 80 рекламных конструкций
В Курске на Пучковке обустроят дополнительный переход
В Курской области клещи покусали 17 человек
В Курской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Курский подросток обокрал соседку
В Курской области отремонтируют мост
Курянин зарезал ножницами собутыльника и скрылся
В Курской области торговали липовыми водительскими удостоверениями
В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт
Детские сады в Курске работают в штатном режиме
В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками
Курская область заняла шестое место в экорейтинге
Житель Курска убил товарища одним ударом ножа
Курские таможенники обнаружили поддельные подшипники
В Курской области под наблюдением по коронавирусу находится 81 человек
В Курской области будут ловить пьяных водителей
Курянина будут судить за ДТП, в котором погиб ребенок
Курские дороги собираются ремонтировать по инновационным технологиям
В Курске круглосуточно работает "горячая линия" по коронавирусу