В Курской области стартует «Георгиевский сбор»
Проект «Георгиевский сбор» существует в регионе уже более восьми лет. С этого года его участниками могут стать не только кадеты, но и желающие; все смогут предложить свои идеи и проекты.
В рамках «Георгиевского сбора» пройдет множество мероприятий: вальс Победы в парке «Бородино», «Искорки победного салюта» в дошкольных образовательных учреждениях, для курских школьников планируется написание письма в 1945-й год.
В этом году курян ожидают также ставшие традиционными акции «Георгиевская ленточка». Подготовлены и новшества: к майским праздникам улицы города украсят скамейки с надписью: «Вы можете здесь присесть благодаря Победе в 1945 году».
Завершится проект «Георгиевский сбор» 6 мая крестным ходом и молебном в храме святого Георгия Победоносца.
ИСТОЧНИК KP.RU