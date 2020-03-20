В Курской области стартует «Георгиевский сбор»

20 Март 2020 2020-03-20T19:30:58+03:00

Его участниками в этом году станут все желающие

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Проект «Георгиевский сбор» существует в регионе уже более восьми лет. С этого года его участниками могут стать не только кадеты, но и желающие; все смогут предложить свои идеи и проекты.

В рамках «Георгиевского сбора» пройдет множество мероприятий: вальс Победы в парке «Бородино», «Искорки победного салюта» в дошкольных образовательных учреждениях, для курских школьников планируется написание письма в 1945-й год.

В этом году курян ожидают также ставшие традиционными акции «Георгиевская ленточка». Подготовлены и новшества: к майским праздникам улицы города украсят скамейки с надписью: «Вы можете здесь присесть благодаря Победе в 1945 году».

Завершится проект «Георгиевский сбор» 6 мая крестным ходом и молебном в храме святого Георгия Победоносца.

ИСТОЧНИК KP.RU