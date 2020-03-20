2020-03-20T18:47:33+03:00
Происшествия

Курянин отдал мошеннику 261 тысячу рублей, надеясь купить дешево топливо

Полиция разыскивает подозреваемого
Ольга ДАНИЛОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Из архива КП.
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261 тысячу рублей потерял курский предприниматель после встречи с мошенником. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже большого объема дизельного топлива по цене вдвое ниже рыночной. Переговоры по сделке решили провести в торговом комплексе в центре Курска.

Продавец рассказал, что является сотрудником крупной госкомпании и после оплаты горючего наличными сможет передать топливную карту с неограниченным лимитом в распоряжение предпринимателя. Мужчины встретились на следующий день на улице Станционной. Преступник вышел из административного здания на улицу, забрал деньги и пообещал через несколько минут вынести карту. Ожидание сильно затянулось, покупатель понял, что стал жертвой обмана и позвонил в полицию. Выяснилось, что преступник скрылся через другой выход, сейчас его местонахождение устанавливается.

По факту совершённого преступления возбуждено уголовное дело. На вид подозреваемому 45-50 лет, рост 180-185 сантиметров. Азиатской внешности, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. На кисти правой руки отсутствуют ногтевые фаланги на указательном и среднем пальце. Говорит с акцентом. Информация о подозреваемом можно сообщить в любой отдел полиции, а также по телефону 34-00-64 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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