В Курске подростки за месяц совершили десяток автокраж

20 Март 2020 2020-03-20T18:38:57+03:00

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Оба подростка стояли на профилактическом учете в полиции, и практически не контролировались родителями. Один из них в 15 лет уже ездил по городу на своем автомобиле и был привлечен к административной ответственности за управление без водительских прав, рассказали в полиции.

Фигуранты за месяц совершили около десятка краж из машин, припаркованных на улице. Есть основание полагать, что для перевозки похищенного они использовали личный транспорт. Больше других пострадали автолюбители микрорайона Волокно. Подростки разукомплектовали отечественные машины, не оборудованные сигнализацией и средствами защиты. Каждый раз они похищали аккумулятор и вынимали магнитолы. С ВАЗовской "шестерки", припаркованной на улице Ясная, демонтировали все четыре колеса. Чужое имущество прятали дома, а часть продавали. В ходе оперативных и рейдовых мероприятий их удалось задержать, а затем и изъять часть похищенного.

В России уголовная ответственность за совершение краж наступает с четырнадцатилетнего возраста, поэтому школьники признаны фигурантами нескольких уголовных дел. До суда они дали подписку о невыезде, но в ближайшее время будет решаться вопрос о помещении их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. За совершенные преступления им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU