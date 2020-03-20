2020-03-20T17:03:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом

Добровольцы будут доставлять продукты и лекарства пожилым и маломобильным
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Обратиться за помощью можно по телефону "горячей линии"Обратиться за помощью можно по телефону "горячей линии"Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

На базе Курского государственного медицинского университета начал работать волонтерский штаб помощи в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции. Аналогичные штабы открываются во всех регионах.

- Будем помогать маломобильному и пожилому населению, которое находится в группе риска: доставлять еду, лекарства, обналичивать рецепты из поликлиник. На данный момент ведем работу по обеспечению волонтеров средствами защиты и дезинфекции. Обращения граждан к нам поступают через Всероссийскую горячую линию, а также от лечебных учреждений Курска, - сообщил координатор Курского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Гапонов.

Телефон горячей линии для пожилого и маломобильного населения: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин отдал мошеннику 261 тысячу рублей, надеясь купить дешево топливо
В Курске подростки за месяц совершили десяток автокраж
Карантин в Курске из-за короновируса: ФСС разъяснил, как получить больничный дистанционно
Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом
В Курской области посадят "Сад памяти"
В Курске демонтировали 80 рекламных конструкций
В Курске на Пучковке обустроят дополнительный переход
В Курской области клещи покусали 17 человек
В Курской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Курский подросток обокрал соседку
В Курской области отремонтируют мост
Курянин зарезал ножницами собутыльника и скрылся
В Курской области торговали липовыми водительскими удостоверениями
В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт
Детские сады в Курске работают в штатном режиме
В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками
Курская область заняла шестое место в экорейтинге
Житель Курска убил товарища одним ударом ножа
Курские таможенники обнаружили поддельные подшипники
В Курской области под наблюдением по коронавирусу находится 81 человек
В Курской области будут ловить пьяных водителей
Курянина будут судить за ДТП, в котором погиб ребенок
Курские дороги собираются ремонтировать по инновационным технологиям
В Курске круглосуточно работает "горячая линия" по коронавирусу