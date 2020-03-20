Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T17:03:31+03:00

Обратиться за помощью можно по телефону "горячей линии" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Добровольцы будут доставлять продукты и лекарства пожилым и маломобильным

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На базе Курского государственного медицинского университета начал работать волонтерский штаб помощи в предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции. Аналогичные штабы открываются во всех регионах.

- Будем помогать маломобильному и пожилому населению, которое находится в группе риска: доставлять еду, лекарства, обналичивать рецепты из поликлиник. На данный момент ведем работу по обеспечению волонтеров средствами защиты и дезинфекции. Обращения граждан к нам поступают через Всероссийскую горячую линию, а также от лечебных учреждений Курска, - сообщил координатор Курского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Гапонов.

Телефон горячей линии для пожилого и маломобильного населения: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU