2020-03-20T16:36:35+03:00
Общество

В Курской области посадят "Сад памяти"

В Хомутовском районе высадят 14 тысяч саженцев
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В акции могут принять участие все желающиеВ акции могут принять участие все желающие
Изменить размер текста:

В Курской области стартует международная акция «Сад памяти». С инициативой по созданию садов памяти выступили «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Планируется, что по всей стране будет посажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. К акции присоединились и лесоводы Курской области. Первые мероприятия в регионе пройдут с 1 по 3 апреля в Хомутовском лесничестве. Поучаствовать в акции сможет каждый житель Курской области. В Хомутовском районе на 3 гектарах будет высажено 14 тысяч сеянцев дуба черешчатого. Ранее на этих площадях были проведены рубки лесных насаждений. Сбор всех желающих принять участие в акции 1, 2, 3 апреля в 10:00 в поселке Колячек у лесничества Хомутовского района. Контактные лица - Арапов Александр, тел.: 8-906-577-79-41; Кондратова Татьяна, тел.: 8 (47137) 2-12-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин отдал мошеннику 261 тысячу рублей, надеясь купить дешево топливо
В Курске подростки за месяц совершили десяток автокраж
Карантин в Курске из-за короновируса: ФСС разъяснил, как получить больничный дистанционно
Курские волонтеры готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом
В Курской области посадят "Сад памяти"
В Курске демонтировали 80 рекламных конструкций
В Курске на Пучковке обустроят дополнительный переход
В Курской области клещи покусали 17 человек
В Курской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Курский подросток обокрал соседку
В Курской области отремонтируют мост
Курянин зарезал ножницами собутыльника и скрылся
В Курской области торговали липовыми водительскими удостоверениями
В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт
Детские сады в Курске работают в штатном режиме
В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками
Курская область заняла шестое место в экорейтинге
Житель Курска убил товарища одним ударом ножа
Курские таможенники обнаружили поддельные подшипники
В Курской области под наблюдением по коронавирусу находится 81 человек
В Курской области будут ловить пьяных водителей
Курянина будут судить за ДТП, в котором погиб ребенок
Курские дороги собираются ремонтировать по инновационным технологиям
В Курске круглосуточно работает "горячая линия" по коронавирусу