В Курской области посадят "Сад памяти"

20 Март 2020 2020-03-20T16:36:35+03:00

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В Курской области стартует международная акция «Сад памяти». С инициативой по созданию садов памяти выступили «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Планируется, что по всей стране будет посажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. К акции присоединились и лесоводы Курской области. Первые мероприятия в регионе пройдут с 1 по 3 апреля в Хомутовском лесничестве. Поучаствовать в акции сможет каждый житель Курской области. В Хомутовском районе на 3 гектарах будет высажено 14 тысяч сеянцев дуба черешчатого. Ранее на этих площадях были проведены рубки лесных насаждений. Сбор всех желающих принять участие в акции 1, 2, 3 апреля в 10:00 в поселке Колячек у лесничества Хомутовского района. Контактные лица - Арапов Александр, тел.: 8-906-577-79-41; Кондратова Татьяна, тел.: 8 (47137) 2-12-22.

ИСТОЧНИК KP.RU