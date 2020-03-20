2020-03-20T15:28:05+03:00
Общество

В Курске демонтировали 80 рекламных конструкций

Владельцы незаконных щитов не платят в городской бюджет
Яна ШЕЛЕСТ
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Рейды по выявлению незаконной рекламы будут продолженыРейды по выявлению незаконной рекламы будут продолжены
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С осени 2019 года в Курске демонтировали около 80 рекламных конструкций, установленных без надлежащего разрешения. 19 марта была убрали очередной незаконный баннер на улице Карла Маркса, 74-а.

Сотрудники городской администрации регулярно мониторят самовольно размещенную мелкоформатную рекламу - объявления и афиши, и демонтируют ее.

— Владельцы незаконных рекламных щитов не платят в городской бюджет и, благодаря этому, имеют возможность демпинговать. - рассказала начальник отдела наружной рекламы комитета архитектуры и градостроительства города Курска Екатерина Давыдова. - А добросовестные операторы наружной рекламы лишаются заказов и вынужденные уходить с рынка.

Каждая рекламная конструкция должна быть согласована и иметь соответствующее разрешение. Рейды по выявлению незаконной рекламы будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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