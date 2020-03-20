2020-03-20T15:05:39+03:00
Недвижимость

В Курске на Пучковке обустроят дополнительный переход

На соседнем обновили разметку
Яна ШЕЛЕСТ
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На участке уже нанесли разметку, подход к нему отсыпят фрезератомНа участке уже нанесли разметку, подход к нему отсыпят фрезератом
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Комитет дорожного хозяйства города Курска организовал работы по обустройству дополнительного пешеходного перехода в районе дома № 17 по улице Пучковка для создания безопасного маршрута движения в обход проблемного тротуара.

Напомним, примыкающая к проезжей части техническая полоса, которую местные жители нередко используют для передвижения, практически полностью перекрыта забором, столбами линий электропередач и не предназначена для движения по ней пешеходов.

На участке уже нанесли разметку, подход к нему отсыпят фрезератом. Также обновили разметку на соседнем пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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