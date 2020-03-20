В Курской области клещи покусали 17 человек

20 Март 2020 2020-03-20T14:31:35+03:00

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В этом году в связи с ранним потеплением клещи начали проявлять активность уже в марте. В лечебно-профилактические организации Курской области по поводу присасывания клещей обратились 17 человек, в том числе восемь детей.

Зарегистрировано два случая боррелиоза. Заболевшие пострадали от укусов инфицированных клещей осенью прошлого года, а в связи с тем, что инкубационный период болезни Лайма достаточно длительный, заболевание проявило себя спустя несколько месяцев.

Клещи встречаются на всей территории области, но чаще всего нападают на людей в лесных массивах, лесопарковых зонах, городских парках и скверах. В Курской области они переносят такие заболевания, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз, туляремия, лихорадка Западного Нила (ЛЗН). В 2019 году в области было зарегистрировано 39 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

В качестве индивидуального средства предупреждения этих заболеваний, специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области рекомендуют быть внимательными при посещении «зеленой зоны» и напоминают, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. Одежда должна быть светлой, плотно прилегающей, брюки заправлены в носки, рубашка - в брюки, голову и шею необходимо защищать платком или шапочкой.

Эффективность защиты от клещей многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить непосредственно на кожу. Перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU