В Курской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено

20 Март 2020 2020-03-20T13:47:05+03:00

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По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на 7:30 20 марта, в регионе не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением находятся 106 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Медицинское наблюдение снято с 64 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы.

Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU