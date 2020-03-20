В Курской области заболевших коронавирусной инфекцией не выявлено
По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на 7:30 20 марта, в регионе не выявлено ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.
Под медицинским наблюдением находятся 106 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Медицинское наблюдение снято с 64 человек.
В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы.
Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.
ИСТОЧНИК KP.RU