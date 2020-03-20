Курский подросток обокрал соседку

20 Март 2020 2020-03-20T12:37:55+03:00

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Курский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего парня. Подростка подозревают в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

14 января 2020 года вечером молодой человек залез в чужой дом на хуторе Моздок Медвенского района. Оттуда он похитил принадлежащее местной жительнице имущество на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств произошедшего, а также выявляются причины, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление обращает внимание родителей на то, что законом на них возложена обязанность по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Несоблюдение закона влечет за собою привлечение к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU