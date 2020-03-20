В Курской области отремонтируют мост

20 Март 2020 2020-03-20T12:21:46+03:00

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В Железногорске планируют реконструировать мост через реку Речица. Он был построен в конце 60-х годов прошлого века, долгое время нуждался в капитальном ремонте. Летом мост признали аварийным. Движение транспорта и пешеходов по нему закрыли.

Муниципальный заказчик МКУ «Дирекция по строительству» приступил к разработке проектно-сметной документации по реконструкции участка автомобильной дороги № 8А от ул. Мира до кольца в Железногорске, проходящего через реку Речица. Документы направили на экспертизу, однако положительное заключение не получили.

В 2020 году после исправления замечаний проектно-сметную документацию повторно послали на проверку в АУКО «Облгосэкспертиза». Как только придет положительное заключение, администрации муниципального образования будет выделена субсидия из областного бюджета.

Ориентировочная стоимость объекта более 20 миллионов рублей. Протяженность участка реконструкции составит 766 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU