2020-03-20T11:35:38+03:00
Происшествия

Курянин зарезал ножницами собутыльника и скрылся

Тело обнаружили спустя три месяца
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылсяПотерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся
Изменить размер текста:

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Лицо, подозреваемое в совершении преступления, оперативно установили. Им оказался 32-летний житель поселка Горшечное.

В конце декабря 2019 года вечером подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 41-летним знакомым в квартире последнего, расположенной в доме на улице Кирова поселка Горшечное. Мужчины повздорили, подозреваемый схватил ножницы и нанес ими удар в шею собутыльника. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

Тело потерпевшего обнаружили лишь 18 марта 2020 года. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
Курский подросток обокрал соседку
В Курской области отремонтируют мост
Курянин зарезал ножницами собутыльника и скрылся
В Курской области торговали липовыми водительскими удостоверениями
В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт
Детские сады в Курске работают в штатном режиме
В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками
Курская область заняла шестое место в экорейтинге
Житель Курска убил товарища одним ударом ножа
Курские таможенники обнаружили поддельные подшипники
В Курской области под наблюдением по коронавирусу находится 81 человек
В Курской области будут ловить пьяных водителей
Курянина будут судить за ДТП, в котором погиб ребенок
Курские дороги собираются ремонтировать по инновационным технологиям
В Курске круглосуточно работает "горячая линия" по коронавирусу