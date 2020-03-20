Курянин зарезал ножницами собутыльника и скрылся

20 Март 2020 2020-03-20T11:35:38+03:00

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Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Лицо, подозреваемое в совершении преступления, оперативно установили. Им оказался 32-летний житель поселка Горшечное.

В конце декабря 2019 года вечером подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 41-летним знакомым в квартире последнего, расположенной в доме на улице Кирова поселка Горшечное. Мужчины повздорили, подозреваемый схватил ножницы и нанес ими удар в шею собутыльника. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

Тело потерпевшего обнаружили лишь 18 марта 2020 года. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU