В Курской области торговали липовыми водительскими удостоверениями
Сотрудники Щигровской межрайонной прокуратуры обнаружили в интернете сайты с информацией о продаже поддельных водительских удостоверений.
Желающим, в том числе и лицам, лишенным водительских прав, предлагали купить водительские удостоверения, изготовленные на официальных бланках, без соблюдения установленной законом процедуры получения права управления транспортными средствами.
Это создавало угрозу жизни и здоровью граждан, нарушало их права на безопасность дорожного движения. Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором поставил вопрос о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU