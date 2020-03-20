В Курской области торговали липовыми водительскими удостоверениями

20 Март 2020 2020-03-20T10:28:38+03:00

Прокурор направил в суд исковое заявление Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники Щигровской межрайонной прокуратуры обнаружили в интернете сайты с информацией о продаже поддельных водительских удостоверений.

Желающим, в том числе и лицам, лишенным водительских прав, предлагали купить водительские удостоверения, изготовленные на официальных бланках, без соблюдения установленной законом процедуры получения права управления транспортными средствами.

Это создавало угрозу жизни и здоровью граждан, нарушало их права на безопасность дорожного движения. Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором поставил вопрос о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU